Згодом чоловік вступив до Київського музичного училища ім. Глієра на історико-теоретичному відділенні. Під час навчання Ігор працював концертмейстером. Уже тоді він робив перші творчі кроки, коли у співавторстві з Борисом Олійником випустили композицію – "Пісня не заблукає". Згодом Поклад навчався на композиторському факультеті Київської державної консерваторії. Як розвивалась кар'єра, хто став супутницею життя та як вдалось пережити російську окупацію, читайте в матеріалі Show24.

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Кар'єра композитора та опермейстра

Дружина композитора каже, що перша популярність почала приходити до чоловіка з піснею "Зелен клен", а пізніше вже з'явились на світ "Наречена", "Чарівна скрипка", "Дикі гуси" та інші.

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Варто згадати й те, що Ігор Поклад створив ВІА "Мрія" і був його художнім керівником із 1965 по 1969 роки.

З 1973 року композитор пробує себе у театрі. Він є автором музики до десятків мюзиклів й оперет. До прикладу, Поклад працював над продовженням музичної п'єси "Весілля у Малинівці". Наступною роботою стала "Конотопська відьма", а от найбільшою помилкою у своєму житті автор вважає відмову від роботи у фільмі "У бій ідуть тільки "старики".

Крім того, Поклад також писав музику до мультиплікаційних стрічок і кіно: "Енеїда", "Як козаки наречених визволяли", "Балаган", "Обітниця", "Як козаки у хокей грали" та багато інших.

Діяльність композитора багатогранна, тому повністю заслуженим є те, що Ігоря Поклада нагородили низкою державних нагород.

1986 рік – Шевченківська премія за повнометражні документальні фільми "Командарми індустрії", "Головуючий корпус", "Стратеги науки".

1997 рік – народний артист України.

2011 рік – орден "За заслуги" II ступеня.

2017 рік – спеціальна премія "Людина року" ім. М. Вороніна та орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

2021 рік – звання "Героя України".

2024 рік – відзнака "Національна легенда України".

Володимир Зеленський вручив Ігорю Покладу звання "Героя України" / Фото Офісу Президента України

Особисте життя

Обраницею композитора стала жінка Світлана, яка за фахом філолог, вчителька російської мови та літератури. З коханим вона познайомилась під час навчання на другому курсі. Уже тоді всі знали прізвище Поклад, але Світлана з якихось причин вважала, що композитор – старший чоловік.

На перше побачення Ігор запросив дівчину на гру київського "Динамо". Але після цього їхні дороги розійшлись аж на 10 років. І лише наприкінці 80-х років пара знову зійшлась та почала будувати спільне життя.

Світлана жила за кордоном, але коли розвалився СРСР, вона повернулась до України. З того часу подружжя не розлучалось.

Ігор Поклад з дружиною Світланою / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

Життя в окупації

Родина Покладів живе за 7-8 кілометрів від Гостомеля. Тоді Світлана була переконана, що їм дуже пощастило, що вони перебувають у Ворзелі, а не Києві, адже там у них є житло у самому центрі міста.

В останні дні лютого росіяни вже були на околицях, але жінка до останнього думала, що в Гостомелі окупантів переб'ють і на тому закінчиться війна.

Але коли вже побачили танки й БТР біля свого будинку – тоді вже ми зрозуміли, що щось не те. А потім один за одним почали руйнувати мости, які з'єднували нас із Києвом,

– розповідала дружина композитора.

Ігор Поклад у перші дні повномасштабної війни / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

Тоді родина зрозуміла, що стан їхніх справ бажає кращого. Не було ні світла, ні води, ні газу, однак продуктів вистачало. Певний час Поклади з друзями та кумами жили у підвалі. Після 8 березня було організовано "зелені коридори", однак подружжя не виїхало, адже вони не мали бензину для автівки, акумулятор був повністю розряджений, а з тваринами не пускали до евакуаційних автобусів, ще й до пункту збору треба було йти близько двох кілометрів.

Цікаво, що понад п'ятдесят років Ігор товаришував з Йосипом Кобзоном, але пізніше перервали спілкування, адже, на думку композитора, артист зійшов з розуму, коли почав підтримувати Росію й агресувати на Україну.

11 березня 2022 року композитора, його дружину, літню маму жінки та тварин врятували.

Це група з Головного управління розвідки України, одне ім'я я можу розкрити, бо про це вже багато писали й навіть фільм зняли. Це відома волонтерка Гайде Різаєва, яка двічі була в полоні у ЛНР-івців, вона кримська татарка,

– поділилась Світлана.

Після того як сім'я опинилась у безпечному місці, російські окупанти зайшли у їх будинок у Ворзелі. Вони не просто понищили житло і подвір'я, а ще й замінували його.

Врешті-решт вони замінували будинок. Замінували конкретно кабінет Ігоря Дмитровича, так щоб, знаєте, відкрив кришку піаніно – і нагору, до Господа Бога,

– розповіла дружина композитора.

Де зараз Ігор Поклад

До Ворзеля родина повернулась у липні 2022 року. Одразу взялись за облаштування житла та саду, адже збитки від окупантів були чималі. Згодом було видано книгу "По той бік роялю", де Світлана описала життя Ігоря Дмитровича, його творчість, друзів, жінок.

Книга "По той бік роялю" / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

Дружина композитора переконана, що, мабуть, це була її основна місія на землі.