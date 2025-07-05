Роман вступив до тероборони, а згодом воював у складі 93-ї ОМБР ЗСУ "Холодний Яр". Хлопець загинув 9 червня 2022 року, коли потрапив у ворожу засідку під Ізюмом. Ратушного сьогодні згадують як борця за збереження столичного урочища Протасів Яр, як захисника, який мав жити, але жорстока війна відібрала у батьків сина.

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А також слова Романа Ратушного навіки закарбуються в історії російсько-української війни. Свідомий українець не боявся правдиво та відверто говорити про все, що відбувається та що думає, він покладав надію, що "українці вб'ють у собі все російське". У день його народження пропонуємо згадати цитати захисника та активіста, які залишились як спадок, пише Show24.

Цитати Романа Ратушного, які житимуть вічно

"Зараз я себе почуваю повністю вільною людиною в цій країні. І цю країну я відчуваю своєю. Розумію, що в разі чого ця країна мене не кине. І в мене є можливість достукатися до цієї країни".

"Невзоров, Дудь, Парфьонов та ще десятки прізвищ – це теж саме що Путін. А ви – ідіоти, які нездатні деокупувати свою свідомість і свій власний культурний простір".

"Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас".

"Надихаємось прикладом молоді, яка знала, що таке жертовність і стримала наступ більшовиків на Київ 104 роки тому. Вони були і є героями, які своєю відвагою і професійністю продовжили життя незалежної України".

Роман Ратушний / Фото з твіттеру

"Ця війна триває понад три сотні років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для росіян. Коли ми її виграємо – ми отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни".

"Просто запам'ятайте: чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

"Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова Арестовіча".

Слова Романа Ратушного – це те, що кожен має проаналізувати, запам'ятати та зробити висновки. Таким чином не просто збережеться пам'ять про гідного сина своєї країни, а й відкриється простір для усвідомлення усієї трагічності історії для нового покоління.

Нещодавно в Україні заочно засудили російського блогера Дмитра Пучкова ("Гобліна") до 10 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність нашої країни та пропаганду війни.