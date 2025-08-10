59-річний артист навідав їх у рідній Теребовлі. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Віктора Франковича.

На знімках – 85-річна Олександра Григорівна та сестра Людмила, яка старша за Віктора Павліка на п'ять років. Вона у 1994 році Людмила переїхала до Росії, де жила до останнього часу.

Провідав маму із сестричкою. Теребовля – форева. Мама щаслива! Нечасто так буває, щоб діти поруч, обидвоє. На жаль,

– написав під фото співак.

Водночас про батька Віктора Павліка майже нічого не відомо. Лише раніше його дружина, блогерка Катерина Репяхова, показувала його архівне фото.

Тато Віктора Павліка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що сам Віктор Павлік виховав чотирьох дітей від різних шлюбів. З першою дружиною Лідією у нього народився син Олександр, який нині мешкає в США та має власну музичну школу. Від другого шлюбу зі Світланою у співака є донька Христина. З третьою дружиною Ларисою Созаєвою він мав сина Павла, який у 2020 році помер після тривалої боротьби з раком. Нині артист одружений із Катериною Репяховою, що молодша за нього на 28 років. У 2021 році подружжя стало батьками сина Михайла.