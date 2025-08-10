59-летний артист навестил их в родной Теребовле. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Виктора Франковича.

На снимках – 85-летняя Александра Григорьевна и сестра Людмила, которая старше Виктора Павлика на пять лет. Она в 1994 году Людмила переехала в Россию, где жила до последнего времени.

Навестил маму с сестренкой. Теребовля – форева. Мама счастлива! Нечасто так бывает, чтобы дети рядом, оба. К сожалению,

– написал под фото певец.

В то же время об отце Виктора Павлика почти ничего не известно. Лишь ранее его жена, блогер Екатерина Репяхова, показывала его архивное фото.

Папа Виктора Павлика / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что сам Виктор Павлик воспитал четырех детей от разных браков. С первой женой Лидией у него родился сын Александр, который сейчас живет в США и имеет собственную музыкальную школу. От второго брака со Светланой у певца есть дочь Кристина. С третьей женой Ларисой Созаевой он имел сына Павла, который в 2020 году умер после длительной борьбы с раком. Сейчас артист женат на Екатерине Репяховой, которая моложе его на 28 лет. В 2021 году супруги стали родителями сына Михаила.