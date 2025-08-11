Знайомі та побратими згадують воїна як щиру людину, яка ділилася своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості та завжди швидко знаходила підхід до інших. Що відомо про життєвий шлях та творчість 39-річного Давида Чичкана, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Давида Чичкана?

Давид Чичкан народився у 1986 році. Його батьки – Ілля Чичкан та Тетяна Ілляхова.

Це відома в Україні родина. Батько полеглого воїна – представник Нової хвилі в українському мистецтві, дід Аркадій Чичкан – художник-нонконформіст, учасник легендарної "Виставки 13-ти", а прадід, Леонід Чичкан, з 1971 року був професором Київського художнього інституту.

Сестра захисника Олександра теж відома художниця. Вона творить у стилі "реалістичний колаж".

Сам Давид Чичкан не мав вищої мистецької освіти та називав себе "рисувальником". Але це йому не заважало творити з 2000-х.

Він завжди говорив, що створює мистецтво насамперед для робітників.

Митець займався графікою, плакатом, живописом, вуличним мистецтвом, перформансом, текстом. Він був анархо-синдикалістом.

Анархістські переконання – це мій ескапізм, дивовижний світ і подушка в екзистенційну яму, щоб падати м'якше,

– казав Давид Чичкан.

Висловлювався він і про війну.

"Нинішня війна – продовження тієї війни держав за перерозподіл власності, що не закінчилася у 1918 році Версальським миром і триває на території сучасної України", — цитувала його мистецтвознавця Яна Качковська.

Друг і військовий Давида Микита Козачинський розповідав, що після початку повномасштабного вторгнення європейські інституції пропонували Чичкану "щомісячно кілька тисяч євро, щоб він виїхав і працював у них".

Але він відмовлявся і казав, що "заробляти на темі війни, роблячи мистецтво десь за межами України – це дуже низько".

Згодом Чичкан пішов добровольцем і воював у складі мінометного розрахунку.

Чому творчість Чичкана піддавалися цензурі?

Творчість Чичкана піддавалися цензурі через його політичні роботи та погляди.

Наприклад, виставка "Втрачена можливість", присвячена війні та ситуації після Майдану, відкрилася 2 лютого 2017, але 7 лютого невідомі розгромили її. Повторно виставку відкрили 12 лютого.

Наприклад, у 2022 році у Львівському муніципальному мистецькому центрі було пошкоджено його виставку "Стрічки та трикутники".

А виставку "Зі стрічками і прапорами" у 2024 навіть не вдалося відкрити. Вона мала пройти в Одеському національному художньому музеї, але її скасували. На ній мали бути представлені портрети військових у стилістиці політичного плаката кінця ХІХ – першої половини XX століть.

Роботи Давида Чичкана

На фото нижче – одна з робіт Чичкана, яка відображає його політичні погляди. На ній він зобразив "триїцю" – Михайла Драгоманова, Лесю Українку та Івана Франка.

Робота Чичкана

Нижче – ще кілька робіт полеглого художника.

Робота Чичкана

Робота Чичкана "Антиавторитарні захисниці України"

Робота Чичкана "Леся Україна і Тарас Шевченко обороняють Україну"