Хантер Байден отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп, которая обвинила его в клевете. Тем самым он еще больше обострил конфликт, который может перерасти в миллиардный иск.

Он ответил ей с матом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Как Хантер Байден ответил Мелании Трамп?

По данным ABC News, Байден-младший проигнорировал требование адвоката Мелании публично опровергнуть свои слова о якобы знакомстве супругов Трампов через Джеффри Эпштейна. В разговоре с блогером Эндрю Каллаганом он заявил: "Х** с этим. Этого не произойдет".

Юристы первой леди пригрозили потребовать компенсацию в размере 1 миллиарда долларов, если интервью Каллагана с этими утверждениями не будет удалено, а Байден не предоставит официальных извинений. Представитель Мелании назвал заявления "ложными, унизительными и клеветническими", подчеркнув, что видео уже просмотрели десятки миллионов людей во всем мире, нанеся "огромный финансовый ущерб и ущерб репутации".

Отклонив просьбу об извинениях, Хантер Байден заявил, что он был бы рад возможности способствовать официальному обсуждению этого вопроса.

"Я также считаю, что они задиры, и думают, что миллиард долларов меня испугает. Я хочу сказать им следующее: если они хотят сесть за стол переговоров и прояснить характер отношений между Джеффри Эпштейном – если президент, первая леди и все известные им люди, которые были рядом с ними в то время, когда они встречались, – я с удовольствием предоставлю им платформу, чтобы они могли это сделать", – сказал он Каллагану.

Дональд Трамп публично поддержал Меланию в стремлении продолжить судебную борьбу, заявив в эфире Fox News, что Эпштейн "не имел никакого отношения" к их знакомству. Первая леди в своих мемуарах 2024 года писала, что они с Трампом познакомились в нью-йоркском Kit Kat Klub в 1998 году, а через шесть лет поженились и воспитали сына Бэррона, ныне студента Нью-Йоркского университета.

Хантер Байден уже не впервые оказывается в центре юридических споров. Перед инаугурацией Трампа его помиловал тогдашний президент Джо Байден, спасая от возможного тюремного заключения по двум уголовным делам в Делавэре и Калифорнии. Кроме того, он подал ряд исков против лиц, которых обвиняет в распространении данных с его ноутбука накануне выборов 2020 года, в частности против экс-гендиректора Overstock.com Патрика Бирна – этот процесс должен начаться осенью.