Гантер Байден відмовився вибачатися перед першою леді США Меланією Трамп, яка звинуватила його в наклепі. Тим самим він ще більше загострив конфлікт, що може перерости в мільярдний позов.

Він відповів їй з матом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Дивіться також Меланія Трамп погрожує судом Байдену-молодшому: конфлікт може коштувати понад мільярд доларів

Як Хантер Байден відповів Меланії Трамп?

За даними ABC News, Байден-молодший проігнорував вимогу адвоката Меланії публічно спростувати свої слова про нібито знайомство подружжя Трампів через Джеффрі Епштейна. У розмові з блогером Ендрю Каллаганом він заявив: "Х** із цим. Цього не станеться".

Юристи першої леді пригрозили вимагати компенсацію в розмірі 1 мільярда доларів, якщо інтерв’ю Каллагана з цими твердженнями не буде видалене, а Байден не надасть офіційних вибачень. Представник Меланії назвав заяви "неправдивими, принизливими та наклепницькими", наголосивши, що відео вже переглянули десятки мільйонів людей у всьому світі, завдавши "величезної фінансової шкоди та шкоди репутації".

Відхиливши прохання про вибачення, Гантер Байден заявив, що він був би радий можливості сприяти офіційному обговоренню цього питання.

"Я також вважаю, що вони задираки, і думають, що мільярд доларів мене злякає. Я хочу сказати їм наступне: якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів і прояснити характер стосунків між Джеффрі Епштейном – якщо президент, перша леді та всі відомі їм люди, які були поряд з ними в той час, коли вони зустрічалися, – я із задоволенням надам їм платформу, щоб вони могли це зробити", – сказав він Каллагану.

Дональд Трамп публічно підтримав Меланію у прагненні продовжити судову боротьбу, заявивши в ефірі Fox News, що Епштейн "не мав жодного стосунку" до їхнього знайомства. Перша леді у своїх мемуарах 2024 року писала, що вони з Трампом познайомилися в нью-йоркському Kit Kat Klub у 1998 році, а через шість років одружилися та виховали сина Беррона, нині студента Нью-Йоркського університету.

Гантер Байден уже не вперше опиняється в центрі юридичних суперечок. Перед інавгурацією Трампа його помилував тодішній президент Джо Байден, врятувавши від можливого тюремного ув’язнення за двома кримінальними справами в Делавері та Каліфорнії. Крім того, він подав низку позовів проти осіб, яких звинувачує у поширенні даних з його ноутбука напередодні виборів 2020 року, зокрема проти ексгендиректора Overstock.com Патріка Бірна – цей процес має розпочатися восени.