Меланія Трамп висунула синові Байдена вимоги вибачитися й компенсувати моральну шкоду, інакше йому загрожує суд. Про це інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Актуально "Меланія – це додатковий фактор": чому Трамп змінив своє ставлення до Росії

Що відомо про конфлікт Меланії Трамп та Гантера Байдена?

Скандал виник через слова Байдена-молодшого про нібито зв'язки першої леді з мільйонером Джеффрі Епштейном. Меланія Трамп звинувачує Байдена у наклепі й погрожує йому судом. Адвокати дружини президента США назвали слова Байдена безпідставними, провокаційними й такими, що паплюжать честь Меланії.

Для довідки. Раніше Гантер Байден висловив думку про те, що саме Джеффрі Епштейн познайомив Дональда Трампа з Меланією. Він стверджував, що існують нібито неопубліковані матеріали, що свідчать про дружні стосунки президента США з мільярдером.

Через нібито наклепницькі заяви сина Байдена Меланія Трамп звернулась до адвокатів Гантера з вимогою спростувати ці твердження та вибачитися, інакше ж вона подасть позов до суду на суму, що перевищує 1 мільярд доларів.

У юридичному зверненні Меланії йдеться про те, що Байден-молодший неодноразово використовував імена інших людей для власної вигоди та зробив цю заяву лише для привернення уваги. Наголошується і на тому, що ці слова завдали першій леді серйозної фінансової та репутаційної шкоди. Натомість версія Гантера Байдена про знайомство пари не має жодних офіційних підтверджень.

Яку роль відіграє Джеффрі Епштейн у скандальній справі?

Юридичні кроки першої леді збігаються з періодом зростаючого тиску на Білий дім з вимогами оприлюднити так звані "файли Епштейна" – документи, пов'язані з кримінальним розслідуванням проти фінансиста.

Про фігурування Трампа у справах Епштейна нещодавно наголосив мільярдер Ілон Маск. Він стверджує, що президент США замішаний в спокушанні неповнолітніх, організації секс-вечірок та торгівлі людьми.