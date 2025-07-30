Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп – досвідчений політик. Він міг свідомо використати аргумент Меланії Трамп у той момент, коли усвідомив: Володимир Путін намагається ним маніпулювати.

Дивіться також "Маємо бути вдячні Меланії": в Конгресі високо оцінюють зміну риторики Трампа щодо Росії

Чи змінила дружина ставлення до Росії?

Він міг вести подібні розмови з Меланією й раніше, але лише тоді, коли внутрішньо визнав, що настав час змінювати свої відносини з Путіним, дослухався до слів дружини.

Він просто міг використати фактор Меланії. Це зовсім не означає, що вона його "переламала". Хоча ми добре розуміємо: у глави держави є масив інформації, але не секрет, що родина, друзі, родичі чи духівники іноді мають величезний вплив,

– сказав Олег Рибачук.

Він додав, що духівник Трампа був в Україні й перебував під сильним враженням, але помітного впливу на самого Трампа це не справило. Однак очевидно, що у Трампа підхід змінився.

Володимир Путін, за словами Рибачука, не хоче провокувати й давати Трампу привід остаточно зруйнувати всі містки. Адже Трамп уже відкрито заявляє, що глибоко розчарований.

Хоча він висловлює чимало претензій на адресу Путіна, водночас уникає прямої відповіді на запитання: чи поважає його Путін. Ті, хто добре знає Трампа, кажуть: у нього досі жевріє надія.

Він усе ще сподівається, що з Росією можна буде укласти вигідну угоду – багатомільярдні контракти, нову торгівлю, формальну співпрацю. А ще – використати Росію в геополітиці як "поганого поліцейського", тобто як інструмент тиску або контролю в глобальних переговорах.

Те, що демонструє зараз Путін і його команда, говорить про те, що для них економічні інтереси не мають жодного значення – їх це взагалі не цікавить. У них, або, точніше, у самого Путіна нав'язлива ідея: за будь-яку ціну перемогти. Війна для них – це "або ми, або вони". І вся команда постійно це повторює,

– сказав Рибачук.

Він додав, що Кремль розраховував на те, що Трамп не буде надавати допомогу Україні, але голосування тривають, ухвалюють пакети допомоги, і мова йде про дуже жорсткий законопроєкт, ініційований Ліндсі Гремом, який певний час залишався без руху. Ймовірно, це відбувається з ініціативи самого Трампа – саме він контролює, стримує або прискорює процеси.

Коли він чітко заявив про 10 – 12 днів, то фактично повернувся до свого звичного ритму двотижневих "вікон" і пояснив, що хоча намагається домовитися з Путіним, той продовжує знищувати українські міста й не реагує на заклики до перемир'я.