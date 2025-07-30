Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп – опытный политик. Он мог сознательно использовать аргумент Мелании Трамп в тот момент, когда осознал: Владимир Путин пытается им манипулировать.

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Изменила ли жена отношение к России?

Он мог вести подобные разговоры с Меланией и раньше, но только тогда, когда внутренне признал, что пришло время менять свои отношения с Путиным, прислушался к словам жены.

Он просто мог использовать фактор Мелании. Это вовсе не означает, что она его "переломила". Хотя мы хорошо понимаем: у главы государства есть массив информации, но не секрет, что семья, друзья, родственники или духовники иногда имеют огромное влияние,

– сказал Олег Рыбачук.

Он добавил, что духовник Трампа был в Украине и находился под сильным впечатлением, но заметного влияния на самого Трампа это не произвело. Однако очевидно, что у Трампа подход изменился.

Владимир Путин, по словам Рыбачука, не хочет провоцировать и давать Трампу повод окончательно разрушить все мостики. Ведь Трамп уже открыто заявляет, что глубоко разочарован.

Хотя он высказывает немало претензий в адрес Путина, одновременно избегает прямого ответа на вопрос: уважает ли его Путин. Те, кто хорошо знает Трампа, говорят: у него до сих пор теплится надежда.

Он все еще надеется, что с Россией можно будет заключить выгодную сделку – многомиллиардные контракты, новую торговлю, формальное сотрудничество. А еще – использовать Россию в геополитике как "плохого полицейского", то есть как инструмент давления или контроля в глобальных переговорах.

То, что демонстрирует сейчас Путин и его команда, говорит о том, что для них экономические интересы не имеют никакого значения – их это вообще не интересует. У них, или, точнее, у самого Путина навязчивая идея: любой ценой победить. Война для них – это "или мы, или они". И вся команда постоянно это повторяет,

– сказал Рыбачук.

Он добавил, что Кремль рассчитывал на то, что Трамп не будет оказывать помощь Украине, но голосования продолжаются, принимают пакеты помощи, и речь идет об очень жестком законопроекте, инициированном Линдси Грэмом, который некоторое время оставался без движения. Вероятно, это происходит по инициативе самого Трампа – именно он контролирует, сдерживает или ускоряет процессы.

Когда он четко заявил о 10 – 12 дней, то фактически вернулся к своему привычному ритму двухнедельных "окон" и объяснил, что хотя пытается договориться с Путиным, тот продолжает уничтожать украинские города и не реагирует на призывы к перемирию.