Мелания Трамп выдвинула сыну Байдена требования извиниться и компенсировать моральный ущерб, иначе ему грозит суд. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о конфликте Мелании Трамп и Хантера Байдена?

Скандал возник из-за слов Байдена-младшего о якобы связи первой леди с миллионером Джеффри Эпштейном. Мелания Трамп обвиняет Байдена в клевете и угрожает ему судом. Адвокаты жены президента США назвали слова Байдена безосновательными, провокационными и такими, порочащими честь Мелании.

Для справки. Ранее Хантер Байден высказал мнение о том, что именно Джеффри Эпштейн познакомил Дональда Трампа с Меланией. Он утверждал, что существуют якобы неопубликованные материалы, свидетельствующие о дружеских отношениях президента США с миллиардером.

Из-за якобы клеветнических заявлений сына Байдена Мелания Трамп обратилась к адвокатам Хантера с требованием опровергнуть эти утверждения и извиниться, иначе же она подаст иск в суд на сумму, превышающую 1 миллиард долларов.

В юридическом обращении Мелании говорится о том, что Байден-младший неоднократно использовал имена других людей для собственной выгоды и сделал это заявление лишь для привлечения внимания. Отмечается и то, что эти слова нанесли первой леди серьезный финансовый и репутационный ущерб. Зато версия Хантера Байдена о знакомстве пары не имеет никаких официальных подтверждений.

Какую роль играет Джеффри Эпштейн в скандальном деле?

Юридические шаги первой леди совпадают с периодом растущего давления на Белый дом с требованиями обнародовать так называемые "файлы Эпштейна" – документы, связанные с уголовным расследованием против финансиста.

О фигурировании Трампа в делах Эпштейна недавно отметил миллиардер Илон Маск. Он утверждает, что президент США замешан в соблазнении несовершеннолетних, организации секс-вечеринок и торговли людьми.