"Меня обоср*ли на всю страну": депутату Скороход избирают меру пресечения

Во вторник, 9 декабря, началось заседание ВАКС по избранию меры пресечения для нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в создании преступной группы и подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske

Какую меру пресечения просил прокурор для Скороход?

Сегодня, 9 декабря, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату от партии "За будущее" Анне Скороход. Парламентария подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Накануне заседания стало известно, что САП будет требовать для нардепа меру пресечения в виде залога. Также прокурор просил провести заседание в закрытом режиме, мол, открытый формат может раскрыть детали досудебного расследования и персональные данные. Защита не поддержала такое ходатайство – адвокат Скороход заявил, что "все и так понимают, о ком идет речь".

Суд отметил, что вопрос разглашения досудебной тайны вызывает сомнение, ведь правоохранители НАБУ и САП сообщили об обысках у Скороход еще до их завершения. Сама же нардеп заявила, что ее "обоср*ли на всю страну".

Судья отказал в проведении заседания в закрытом режиме, однако сделал замечание Скороход за использование нецензурных слов, а во время зачитывания материалов прокурором подозреваемая выругалась снова.

Прокурор отметил, что существуют риски уничтожения доказательств, давления на свидетелей или побега Скороход за границу из-за серьезности обвинений. Он просил избрать меру пресечения в виде залога на сумму 10,5 миллионов гривен и установить для депутата ряд обязанностей, в частности появляться к следователю по требованию, носить электронный браслет, не контактировать со свидетелями и сдать свой загранпаспорт.

Какую меру пресечения избрали для помощника Скороход?