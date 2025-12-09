"Меня обоср*ли на всю страну": депутату Скороход избирают меру пресечения
- ВАКС избирает меру пресечения для депутата Анны Скороход, которую подозревают в создании преступной группы и подстрекательстве к даче взятки.
- Прокурор просит залог в 10,5 миллионов гривен и установление ряда обязанностей для Скороход, включая ношение электронного браслета и сдачу паспорта.
Во вторник, 9 декабря, началось заседание ВАКС по избранию меры пресечения для нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в создании преступной группы и подстрекательстве к даче взятки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske
Какую меру пресечения просил прокурор для Скороход?
Сегодня, 9 декабря, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату от партии "За будущее" Анне Скороход. Парламентария подозревают в подстрекательстве к даче взятки.
Накануне заседания стало известно, что САП будет требовать для нардепа меру пресечения в виде залога. Также прокурор просил провести заседание в закрытом режиме, мол, открытый формат может раскрыть детали досудебного расследования и персональные данные. Защита не поддержала такое ходатайство – адвокат Скороход заявил, что "все и так понимают, о ком идет речь".
Суд отметил, что вопрос разглашения досудебной тайны вызывает сомнение, ведь правоохранители НАБУ и САП сообщили об обысках у Скороход еще до их завершения. Сама же нардеп заявила, что ее "обоср*ли на всю страну".
Судья отказал в проведении заседания в закрытом режиме, однако сделал замечание Скороход за использование нецензурных слов, а во время зачитывания материалов прокурором подозреваемая выругалась снова.
Прокурор отметил, что существуют риски уничтожения доказательств, давления на свидетелей или побега Скороход за границу из-за серьезности обвинений. Он просил избрать меру пресечения в виде залога на сумму 10,5 миллионов гривен и установить для депутата ряд обязанностей, в частности появляться к следователю по требованию, носить электронный браслет, не контактировать со свидетелями и сдать свой загранпаспорт.
Какую меру пресечения избрали для помощника Скороход?
Помощника депутата Скороход подозревают в участии в преступной группировке. Пользуясь служебным положением, группа лиц пыталась получить деньги от предпринимателя, а за это организовать применение санкций СНБО на компанию-конкурента.
8 декабря на заседании суда, чиновника взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 514 тысяч гривен.
Фактически помощника Скороход не лишили свободы, однако обязали выполнять следующие обязанности: появляться по вызову детектива, прокурора или судьи, без разрешения не выезжать из Киева, а также сообщать об изменении адреса проживания и работы.
Также помощник народного депутата не имеет права общаться с людьми, чьи имена указаны в постановлении суда. А пока идет следствие у подозреваемого забрали документы для выезда за границу и надели на него электронный браслет.