ГБР изменило подозрение Виталию Шабунину и сообщило о новом его командиру. Командира подозревают в содействии подчиненному в избежании выполнения обязанностей.

Главе Центра противодействия коррупции изменено подозрение, однако без изменения квалификации преступления. По-прежнему его обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что известно о вручении нового подозрения Шабунину?

ГБР сообщили о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области в пособничестве в уклонении Виталия Шабунина от исполнения обязанностей военной службы. Ввиду этого, военному обновили подозрение.

По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур отправил подчиненного в государственный орган. Однако фактически Шабунин не выполнял там никаких служебных задач. Зато время он проводил в столице по своему усмотрению.

При этом фигурант дела получал денежное обеспечение. За это время он незаконно завладел более 224 тысячами гривен государственных средств.

Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления,

– добавили в Бюро.

Командиру инкриминируют пособничество в уклонении от службы, совершенное по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением.

Напомним, ГБР обыскало квартиру погибшего летчика "Джуса" в рамках дела против Виталия Шабунина. В ведомстве заявили, что сожалеют, если процессуальные действия вызвали эмоциональный резонанс.