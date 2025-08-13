ДБР змінило підозру Віталію Шабуніну та повідомило про нову його командиру. Останнього підозрюють у сприянні підлеглому в уникненні виконання обов'язків.

Очільнику Центру протидії корупції змінено підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Як і раніше його звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Дивіться також ДБР приїхало до Шабуніна на місце служби, щоб вручити оновлену підозру, – ЦПК

Що відомо про вручення нової підозри Шабуніну?

ДБР повідомили про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини у пособництві в ухиленні Віталія Шабуніна від виконання обов'язків військової служби. Зважаючи на це, військовому оновили підозру.

За даними слідства, командир із порушенням встановлених процедур відрядив підлеглого до державного органу. Проте фактично Шабунін не виконував там жодних службових завдань. Натомість час він проводив у столиці на власний розсуд.

При цьому фігурант справи отримував грошове забезпечення. За цей час він незаконно заволодів понад 224 тисячами гривень державних коштів.

Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину,

– додали у Бюро.

Командиру інкримінують пособництво в ухиленні від служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, ДБР обшукало квартиру загиблого льотчика "Джуса" у межах справи проти Віталія Шабуніна. У відомстві заявили, що шкодують, якщо процесуальні дії викликали емоційний резонанс.