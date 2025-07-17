Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в етері телемарафону.

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Що в ДБР кажуть про ситуацію?

Обшук, який слідчі провели у квартирі матері загиблого льотчика "Джуса" 11 липня, був у межах справи проти Віталія Шабуніна.

Тетяна Сап'ян наголосила, що того дня в межах закону були проведені обшуки на 4 об'єктах. За її словами, слідчі дії були проведені на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Ми з абсолютною повагою ставимося до родини пана Пільщикова, Героя України "Джуса", і шкодуємо, якщо процесуальні дії могли спричинити емоційний резонанс,

– сказала вона.

Радниця з комунікацій ДБР зауважила, що слідчі діяли відповідно до закону без політичних і моральних підтекстів.

Також вона зазначила, що Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від служби та шахрайстві. За словами Сап'ян, наразі є підстави підозрювати, що законодавство було порушено.