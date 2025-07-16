Про це повідомила матір загиблого пілота Суспільному, передає 24 Канал.

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Чи були обшуки у квартирі "Джуса"?

Обшук, ймовірно, пов'язаний зі справою ДБР щодо голови ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Жінка розповіла, що отримала дзвінок від слідчих із повідомленнями, про те, що будуть зламувати двері, тому що "ми шукаємо тут злочинця".

На момент дзвінка мати пілота перебувала в Києві. Вона пояснила журналістам, що не хотіла залишати квартиру порожньою, тож іноді там ночували друзі, які приїжджали в Харків. Тимчасово у помешканні зупинявся і Віталій Шабунін.

24 Канал звернувся за коментарем щодо обшуків у Андрія Пільщикова до ДБР. Інформацію обіцяють надати згодом.

Що відомо про справу Шабуніна?

Нагадаємо, ДБР оголосило підозру Віталію Шабуніну в ухиленні від служби та шахрайстві. Слідство з'ясувало, що він мобілізувався ще у 2022 році, проте тривалий час не з'являвся у військову частину. При цьому Шабунін продовжував отримувати щомісячне грошове забезпечення.

У вівторок, 15 липня, суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.