Про це у п'ятницю, 11 липня, повідомили в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал. Там не називають ім'я фігуранта, однак, ймовірно, йдеться про голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

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Що відомо про справу Шабуніна?

За даними ДБР, мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з'являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик в особистих цілях, зокрема для пересування по Києву. Автомобіль був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Чинному військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі, йому повідомили про підозру за статями про:

ухилення від військової служби в умовах воєнного стану;

заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону,

– йдеться в заяві ДБР.

Нагадаємо, напередодні 11 липня команда "Центру протидії корупції" повідомила про обшуки в Шабуніна, які розцінили як атаку через критику Офісу Президента та Андрія Єрмака. Напередодні чоловіка нібито навмисно перевели якомога далі від Києва чи Харкова, аби на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.