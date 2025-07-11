Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал. Там не называют имя фигуранта, однако, вероятно, речь идет о главе "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, пишет "Украинская правда".

Смотрите также Шабунин заявил о давлении Офиса президента: его переводят служить в Харьковскую область

Что известно о деле Шабунина?

Мобилизовавшись в 2022 году фигурант в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник в личных целях, в частности для передвижения по Киеву. Автомобиль был ввезен в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.

Действующему военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы, ему сообщили о подозрении по статьям о:

уклонение от военной службы в условиях военного положения;

завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности. Патриотические лозунги не могут быть прикрытием для злоупотреблений, а настоящее служение государству проявляется не в громких заявлениях, а в соблюдении закона,

– говорится в заявлении ГБР.

Напомним, накануне 11 июля команда "Центра противодействия коррупции" сообщила об обысках у Шабунина, которые расценили как атаку из-за критики Офиса Президента и Андрея Ермака. Накануне мужчину якобы намеренно перевели подальше от Киева или Харькова, чтобы на место не смогли вовремя приехать адвокаты.