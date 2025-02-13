Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в фейсбук.

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Что Шабунин говорит о переводе

Как отметил Виталий Шабунин, его переводят на военную службу из столицы в Харьковскую область.

Интересно, что бесит Зеленского больше – разоблачения коррупции в оборонке или атомной схеме (реакторы и развитие ХАЭС)? Ермак, наверное, думал, что я побегу договариваться, чтобы остаться в Киеве,

– пишет он.

Шабунин отмечает, что было личное ходатайство председателя ГПСУ Дейнеко о переводе из подразделения под Минобороны в его подчинение – для того, чтобы "лишить любой возможности публичной деятельности" главу ЦПК.

Руководитель ЦПК напомнил, что ЦПК много писали о 23 миллиардах гривен, которые "обманом забрали из готовых контрактов АОЗ и через пограничников слили авансом на посредника "Lechmar". он отметил, что был среди тысяч тех, кто добровольно мобилизовался в Киеве в первые дни полномасштабной войны, а потом служил на Востоке. Шабунин добавил, что единственный способ закрыть ему рот – "сделать это физически".