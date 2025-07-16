Об этом сообщила мать погибшего пилота Общественному, передает 24 Канал.

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Были ли обыски в квартире "Джуса"?

Обыск, вероятно, связан с делом ГБР в отношении председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Женщина рассказала, что получила звонок от следователей с сообщениями, о том, что будут взламывать двери, потому что "мы ищем здесь преступника".

На момент звонка мать пилота находилась в Киеве. Она объяснила журналистам, что не хотела оставлять квартиру пустой, поэтому иногда там ночевали друзья, которые приезжали в Харьков. Временно в квартире останавливался и Виталий Шабунин.

24 Канал обратился за комментарием относительно обысков у Андрея Пильщикова в ГБР. Информацию обещают предоставить позже.

Что известно о деле Шабунина?

Напомним, ГБР объявило подозрение Виталию Шабунину в уклонении от службы и мошенничестве. Следствие выяснило, что он мобилизовался еще в 2022 году, однако длительное время не появлялся в воинскую часть. При этом Шабунин продолжал получать ежемесячное денежное обеспечение.

Во вторник, 15 июля, суд назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства.