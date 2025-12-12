Советник Путина допустил вывод российских войск из демилитаризованной зоны на Донбассе

Помощник Путина Юрий Ушаков допустил отвод российских войск из потенциально демилитаризованной зоны на Донбассе. В то же время он считает, что там должна действовать "Росгвардия" и полиция.

Российская полиция якобы должна защищать порядок в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Готова ли Россия вывести войска из демилитаризованной зоны, если та будет создана?

Помощник Путина Юрий Ушаков допустил, что в потенциально демилитаризованной зоне на Донбассе не будет российских войск. Порядок якобы должна поддерживать Росгвардия.

Что там будет потом – об этом можно, по моему мнению, говорить. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни,

– сказал Ушаков.

Ушаков также подтвердил, что Россия считает Донбасс "своим".

Украина, возможно, готова вывести войска с Донбасса