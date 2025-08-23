За последние 2,5 года население Украины сократилось как минимум на 10 миллионов человек. По состоянию на середину 2024 года численность составляла примерно 35,8 миллиона.

А еще в начале 2022 года в Украине проживало более 40 миллионов человек, без учета населения Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontliner.

Как сократилось население Украины?

Среди 35,8 миллиона человек, проживавших в Украине по состоянию на середину 2024 года, 31,1 миллиона были на подконтрольной территории.

Аналитики считают, что за 2,5 года Украина потеряла примерно 10 миллионов жителей.

Времена, когда в Украине жило более 50 миллионов человек, остались в прошлом,

– отмечают они.

Одна из причин сокращения населения – миграция. Сейчас примерно 5 миллионов человек проживают за рубежом, преимущественно в Европе. Большинство выбрало Польшу, Германию, Чехию, Италию и Испанию.

Миллионы украинцев выехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожья и Харьковской области. Между тем Центр и Запад также приняли миллионы внутренних переселенцев, но и этих областей эмиграция не миновала.

Другая причина сокращения населения – потери и смертность.

Точных данных о погибших нет, но речь идет о десятках тысяч военных и тысячах гражданских. Прифронтовые районы опустели: остались преимущественно пожилые люди. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году зафиксировано около 495 тысяч смертей, то есть на треть больше, чем в довоенные годы, а на 100 рождений приходится 280 смертей,

– пишут в Frontliner.

Так, сейчас в Украине рождаемость упала до исторического минимума – в 2023 году родилось лишь примерно 180 тысяч детей.

Среди причин такой статистики – опасность, экономические трудности и неуверенность в будущем.

"Доля детей до 18 лет составляет 15%, тогда как людей в возрасте 60+ – уже 27%. Украина стремительно стареет, и новых поколений становится все меньше", – отмечают аналитики.

По оценкам правительства, к 2041 году население Украины может составить лишь 29 миллионов человек.

Восстановление возможно только в условиях мира, экономической стабилизации и восстановления.

Возвращение беженцев, реализация отложенных планов рождения детей и создание достойных условий жизни могут стать основой для демографического роста,

– заключают в Frontliner.

В каких областях худшая и лучшая демографическая ситуация?