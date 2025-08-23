Те времена остались в прошлом: на сколько сократилось население Украины за последние годы
- Население Украины сократилось на 10 миллионов человек за последние 2,5 года; сейчас численность составляет примерно 35,8 миллиона.
- Причины сокращения: миграция, высокий уровень смертности и низкая рождаемость из-за войны, экономические трудности и неуверенность в будущем.
За последние 2,5 года население Украины сократилось как минимум на 10 миллионов человек. По состоянию на середину 2024 года численность составляла примерно 35,8 миллиона.
А еще в начале 2022 года в Украине проживало более 40 миллионов человек, без учета населения Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontliner.
Как сократилось население Украины?
Среди 35,8 миллиона человек, проживавших в Украине по состоянию на середину 2024 года, 31,1 миллиона были на подконтрольной территории.
Аналитики считают, что за 2,5 года Украина потеряла примерно 10 миллионов жителей.
Времена, когда в Украине жило более 50 миллионов человек, остались в прошлом,
– отмечают они.
Одна из причин сокращения населения – миграция. Сейчас примерно 5 миллионов человек проживают за рубежом, преимущественно в Европе. Большинство выбрало Польшу, Германию, Чехию, Италию и Испанию.
Миллионы украинцев выехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожья и Харьковской области. Между тем Центр и Запад также приняли миллионы внутренних переселенцев, но и этих областей эмиграция не миновала.
Другая причина сокращения населения – потери и смертность.
Точных данных о погибших нет, но речь идет о десятках тысяч военных и тысячах гражданских. Прифронтовые районы опустели: остались преимущественно пожилые люди. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году зафиксировано около 495 тысяч смертей, то есть на треть больше, чем в довоенные годы, а на 100 рождений приходится 280 смертей,
– пишут в Frontliner.
Так, сейчас в Украине рождаемость упала до исторического минимума – в 2023 году родилось лишь примерно 180 тысяч детей.
Среди причин такой статистики – опасность, экономические трудности и неуверенность в будущем.
"Доля детей до 18 лет составляет 15%, тогда как людей в возрасте 60+ – уже 27%. Украина стремительно стареет, и новых поколений становится все меньше", – отмечают аналитики.
По оценкам правительства, к 2041 году население Украины может составить лишь 29 миллионов человек.
Восстановление возможно только в условиях мира, экономической стабилизации и восстановления.
Возвращение беженцев, реализация отложенных планов рождения детей и создание достойных условий жизни могут стать основой для демографического роста,
– заключают в Frontliner.
В каких областях худшая и лучшая демографическая ситуация?
- В январе – июне 2025 года в Украине родилось 86 795 детей, тогда как умерло 249 002 человек.
- Традиционно самая высокая рождаемость в Киеве, а также во Львовской и Днепропетровской областях.
- В то же время Днепропетровщина имеет и самый высокий уровень смертности; высокими эти показатели также в Киеве и Харьковской области.
- Особенно тревожная ситуация в Донецкой, Херсонской, Черниговской области.
- Определенный прирост зафиксирован в Киевской, Волынской и Львовской области.