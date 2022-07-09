На платформе еПомощь можно попросить деньги на продукты и лекарства: как и кто это может сделать

Из-за войны украинцы оказались в затруднительном положении. Некоторым не за что приобрести продукты и лекарства.

В "еПомощь" можно попросить деньги на продукты и лекарства

Для этого на платформе еПомощь создали возможность попросить деньги на такие нужды. Это могут сделать вынужденные переселенцы и пенсионеры, рассказывает замминистра социальной политики Константин Кошеленко.

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Чиновник объяснил, что говорится об инициативе Министерства социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации.

По его словам, платформа еПомощь была создана по адресу edopomoga.gov.ua для того, чтобы помогать гражданам по трем направлениям:

информация о поддержке от государства во время войны информация о международной помощи (можно подать заявку для денежной помощи от международных организаций: Красный Крест, ООН, ЮНИСЕФ) получение и оказание волонтерской помощи

Как помочь

Кошеленко добавил, что такое оказание помощи реализовано как в оффлайне, так и в онлайне. То есть, каждый волонтер может найти себе человека, которого хочет поддержать – либо лично приехать и привезти ему поддержку, либо сделать это онлайн.

То есть, оплатить картой 200, 500 или 1 000 гривен. А человек, который получит помощь, использует на кассе свою предоплату, этот сертификат с кодом и получит продукты,

– объяснил он.

Таким образом, через эту платформу помогают волонтеры из 25 стран, ведь есть помощь продвигают за границей, в частности, доступный интерфейс на разных языках. Так, украинцы получили в супермаркетах уже более 15 тысяч позиций.

Кошеленко рассказал, что в этой программе принимают участие определенные супермаркеты, перечень которых есть на сайте – Сильпо, Фоззи, Траш и другие. В тех населенных пунктах, где этих супермаркетов нет, волонтеры могут только находить заявки людей с потребностями и выполнять их лично, приезжать или приглашать в точку выдачи гуманитарной помощи и выдавать.

Также на платформе присутствуют и аптечные сети, то есть оказать помощь людям можно также лекарством.

Время получения такой помощи зависит от региона, семьи и человека.

Кто получает помощь в первую очередь

Как заявил заместитель министра социальной политики, на платформе есть возможность зарегистрировать адрес и указать свой социальный статус. Если человек с инвалидностью, из многодетной или малообеспеченной семьи, волонтеры обращают внимание на такие заявки в первую очередь. Реализация и помощь приходят, как правило, быстрее.

В настоящее время на платформе более 15 тысяч активных заявок. Более 2,5 тысячи семей уже получили такую поддержку.

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