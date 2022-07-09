На платформі єДопомога можна попросити гроші на продукти і ліки: як і хто це може зробити

Через війну українці опинилися у скрутному становищі. Декому немає за що придбати продукти та ліки.

В "єДопомога" можна попросити гроші на продукти і ліки

Для цього на платформі єДопомога створили можливість попросити гроші на такі потреби. Це можуть зробити вимушені переселенці і пенсіонери, розповідає заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко.

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Посадовець пояснив, що мовиться про ініціативу Міністерства соціальної політики разом з Міністерством цифрової трансформації.

За його словами, платформа єДопомога була створена за адресою edopomoga.gov.ua для того, щоб допомагати громадянам за трьома напрямками:

інформація про підтримку від держави в часи війни інформація про міжнародну допомогу (можна подати заявку для грошової допомоги від міжнародних організацій: Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ) отримання й надання волонтерської допомоги

Як допомогти

Кошеленко додав, що таке надання допомоги реалізовано як в офлайні, так і в онлайні. Тобто кожен волонтер може знайти собі людину, яку хоче підтримати – або особисто приїхати і привезти їй підтримку, або зробити це онлайн.

Тобто сплатити карткою 200, 500 або 1 000 гривень. А людина, яка отримає допомогу, на касі використає свою передоплату, цей сертифікат з кодом і отримає продукти,

– пояснив він.

У такий спосіб через цю платформу допомагають волонтери з 25 країн, адже єДопомогу просувають за кордоном, зокрема, доступний інтерфейс різними мовами. Так, українці отримали в супермаркетах вже понад 15 тисяч позицій.

Кошеленко розповів, що в цій програмі беруть участь певні супермаркети, перелік яких є на сайті – Сільпо, Фоззі, Траш та інші. У тих населених пунктах, де цих супермаркетів немає, волонтери можуть тільки знаходити заявки людей з потребами і виконувати їх особисто – приїжджати або запрошувати у точки видачі гуманітарної допомоги і видавати.

Також на платформі присутні і аптечні мережі, тобто надати допомогу людям можна також ліками.

Час отримання такої допомоги залежить від конкретного регіону, родини та людини.

Хто отримує допомогу першочергово

Як заявив заступник міністра соціальної політики, на платформі є можливість зареєструвати адресу та вказати свій соціальний статус. Якщо людина з інвалідністю, з багатодітної чи малозабезпеченої родини, то волонтери звертають увагу на такі заявки в першу чергу. Реалізація й допомога приходять, зазвичай, швидше.

Наразі на платформі – понад 15 тисяч активних заявок. Більше 2,5 тисячі сімей вже отримали таку підтримку.

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