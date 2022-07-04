У Мінцифри просять українців долучитися до бета-тесту нових цифрових документів. Це потрібно для того, щоб завершити роботу та зробити документи максимально зручними у використанні.

Зауважте Понад 200 тисяч українців подали заявки на відшкодування зруйнованого житла

Як долучитися до тестування

Щоб долучитися до тестування, потрібно пройти процедуру реєстрації на порталі Дія для отримання документа. Звичайно, для цього є умови.

Для того, щоб взяти участь у бета-тесті цифрового пенсійного посвідчення, у громадян повинен бути відповідний оригінал документа у вигляді пластикової або платіжної картки, виданих після 2014 року.

Водночас для того, щоб взяти участь у тестуванні е-посвідки, потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, тобто ID-картку, банківський рахунок для авторизації на порталі Дії через систему BankID, а також смартфон із NFC.

Що стати учасником бета-тесту нових документів у Дії, потрібно перейти за посиланням та зареєструватися.

Як подати заявку на відшкодування за зруйноване житло

На жаль, війна, яку розпочала Росія, залишає багатьох українців без даху над головою. Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що через війну близько 800 тисяч українців втратили житло. Водночас у Дії заявки на відшкодування зруйнованого окупантами житла подали близько 220 тисяч громадян.

Для того, щоб подати таку заявку, потрібно виконати наступний алгоритм дій:

завантажити додаток "Дія", або зайти на відповідний портал;

заповнити відповідну форму: внести усі необхідні дані;

надіслати заявку через електронну пошту, додаток "Дія", чи портал "Дія" і чекати поки з вами зв'яжуться представники ЦНАПу.

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