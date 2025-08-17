Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Денису Лысенко из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №597/2025.

Читайте также "Прошел сквозь ад в Часовом Яру": две невероятные истории о работе снайперов

Что известно о Денисе Лысенко?

1 марта 2024 года Денис Лысенко вместе со своим подразделением участвовал в штурме укрепленной позиции российских оккупантов вблизи Синьковки на Харьковщине.

Первым прорвался к вражеским укреплениям, уничтожил огневую точку и обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы. Под плотным обстрелом эвакуировал раненого побратима, благодаря чему удалось сохранить его жизнь,

– говорится на сайте президента Украины.

2 марта военный получил ранение, но после лечения вернулся на службу.

В июне неподалеку от Волчанска Денис Лысенко был ранен еще раз в результате российского артобстрела. Несмотря на все, он продолжил отражать атаки и оказывать помощь раненым собратьям.

В октябре получил третье ранение – в плечо. Впрочем, Денис Лысенко вместе с собратом продолжал удерживать позицию, отражая пулеметным огнем многочисленные атаки оккупантов в течение 18 дней, – до момента, когда смогли провести эвакуацию,

– добавили в ОП.

На этом подвиги защитника не закончились: 8 апреля на боевых позициях в Волчанске он вместе с побратимами вступил в стрелковый бой с шестью вражескими штурмовиками и собственноручно уничтожил четырех из них.

Отмечается, что Зеленский лично познакомился с Лысенко 4 августа, во время посещения командно-наблюдательного пункта 17-го отдельного мотопехотного батальона.