Ведущая 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о двух снайперах из 42 отдельной механизированной бригады. Они выполняли серьезные задачи в Харьковской и Донецкой областях. В частности прикрывали "дороги жизни", по которых эвакуировали бойцов.

Как это – быть снайпером на войне?

Снайпер с позывным "Сніжок" сначала был стрелком, который должен был прикрывать снайперов. Он получил ранение в Часовом Яру, после чего пошел учиться на снайпера.

Военный прошел буквально через ад в городе. Там были особенно сложные бои.

Часов Яр... В последующие годы – в 2024-м и 2025-м – я не сталкивался с тем, что было там. Мы просто прошли через ад. Нас бомбили. Мы не могли дойти до позиций. Многие "трехсотились" при заходе. Было очень трудно выйти. Так же были регулярные штурмы, которые мы отбивали. Это было очень тяжело,

– отметил военный.

Снайпер использует винтовку с тепловизионным прицелом, от которого идет провод к монитору. Саму позицию важно хорошо замаскировать, чтобы враг не мог ее обнаружить. Далее нужно ждать.

Снайпер удаленно делает засаду и следит за монитором. Он не сидит у винтовки, потому что всегда возможен хаотичный обстрел. Можно сесть в блиндаже и оттуда наблюдать. Если появилась цель, то снайпер бегом выбегает к винтовке, делает выстрел и прячется. Прежде всего важна безопасность самого снайпера,

– рассказал военный о своей работе.

Почему труднее всего работать в поле?

Снайпер с позывным "Тєхнарь" отмечает, что самое трудное для него – работать в поле. Там сверхважно замаскировать так позицию, чтобы не "спалиться". Так приходилось работать на Покровском направлении. Сложно было и в Торецке.

В Торецке сначала было тихо. Потом они начали больше дронов запускать. Нас отрезали. Оставили тогда одну дорогу. По сути, выходили под нашей защитой. То же самое было на Покровском направлении. Там была промзона. Мы жили и работали в одном помещении, где не было бетонного перекрытия. Дроны летали. Мы прятались, но должны были видеть цель,

– рассказал снайпер.

