Какой рекорд по дальности установили Силы обороны в Донецкой области?

Как сообщил Юрий Бутусов, побит мировой рекорд, установленный украинским снайпером из СБУ Вячеславом Ковальским. В ноябре 2023 года он на Херсонщине ликвидировал оккупанта на расстоянии 3800 метров. Выстрел был сделан из мультикалиберной снайперской винтовки украинского производства Horizon's Lord.

Теперь же установлен новый рекорд.

Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы). Рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПЛА из винтовки калибра 14,5 миллиметра Aligator,

– написал Бутусов.

Момент поражения оккупантов с рекордной дальности: смотрите видео

По данным журналиста, это произошло на направлении обороны городов Покровск – Мирноград в зоне ответственности ОТГ "Донецк". Там выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак" в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск.

Интересно, что за год выполнения боевых задач в обороне этого направления украинские бойцы уничтожили почти тысячу российских военных.