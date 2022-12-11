Запад боится, что из-за освобождения Крыма может начаться ядерная война: объясняем, что здесь не так

Аннексированный в 2014 году Крым стал началом российской агрессии в Украине. Соответственно, освобождение полуострова должно стать концом диктатуры Путина.

В Украине продолжается уже девятый месяц кровопролитной полномасштабной войны. Ключом к разрешению вооруженного конфликта является оккупированный Крым.

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Почему Зеленский настаивает на возвращении Крыма

Еще в октябре глава государства заявил, что возвращение полуострова будет означать восстановление подлинного мира. По его словам, потенциал российской агрессии будет полностью уничтожен, когда украинское знамя вернется на свое законное место – у города и села Крыма.

Более того, для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследства, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут красную линию, которую он не потерпит.

Надежда Украины отвоевать Крым долго казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на полях сражений и ошибки Москвы сделали это возможным даже в ближайшем будущем.

Мир обеспокоен использованием ядерного оружия

Возвращение полуострова является конечным залогом мира в Украине. Крым обязательно должен быть в составе нашего государства, ведь с него и началась российская агрессия и пролитие украинской крови. Следует добавить, что возвращение Крыма существенно ударит по психологическому состоянию Путина и уничтожит политику российского диктатора.

Запад, хоть и поддерживает Украину, опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение об отказе России от Крыма может стать основой дипломатического прекращения войны. Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта и трудно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития.

Как Крым оказался в составе Украины

Веками шли острые споры по Крыму. Греки, монголы и турки-османы претендовали на эту жемчужину Черного моря. Россия и Османская империя воевали за него до того, как Екатерина Великая аннексировала Крым в 1783 году, объявив его по территории Российской империи.

Во времена Советского Союза, как и в царское время, Крым стал любимым курортом российской элиты. Сталин жестоко репрессировал крымских татар, преимущественно мусульманскую коренную группу полуострова, депортировав около 200 000 человек в Среднюю Азию и Сибирь после обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией. Это преследование формировало бы политику полуострова на десятилетие.

В 1954 году – якобы на празднование 300-летия договора о присоединении Украины к России, а также по ключевым экономическим причинам – советский лидер Никита Хрущев передал Крым от России в Украину.

После распада Советского Союза Крым стал автономной областью Украины, связанной с Киевом, но с собственной конституцией и украинским, русским и крымскотатарским языками как государственными.

Зеленский пытается привлечь внимание мира к полуострову

В течение восьми лет судьба Крыма была омрачена войной на Донбассе, которую разожгли пророссийские сепаратисты. Но Зеленский начал формулировать план деоккупации и реинтеграции Крыма задолго до полномасштабного вторжения России в феврале.

В 2021 году правительство Украины учредило ежегодный саммит под названием "Крымская платформа", чтобы удержать Крым в центре внимания международного сообщества.

Приблизительно 100 000 жителей бежали из Крыма после аннексии Россией, но подавляющее большинство осталось. В частности, к ним присоединились сотни тысяч россиян, которых поощряли поселиться там.

"Крымская платформа" положила начало полномасштабной войне России

Россия намерена сохранить контроль над Крымом. В то же время, Запад обеспокоен из-за экстремальных мер, которые может принять Путин, чтобы удержать полуостров.

Сотрудник лондонского политического института Николай Петров заявил, что отказ Путина от Крыма "совершенно исключен" и сформированная Зеленским политика реинтеграции была одним из "спусковых механизмов" для вторжения Путина. Наконец, по его словам, это привело к полномасштабной войне.

Тем не менее, некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению войны.

Война, которая началась в Крыму, должна закончиться Крымом

Во время начальных мирных переговоров в марте Киев дал сигнал, что будет открыт для отдельных переговоров по статусу Крыма. Зеленский будет обращаться с Крымом иначе, чем с другими оккупированными Россией районами Украины.

Политические эксперты утверждают, что после победы Украины в Крыму проведут референдум, вроде Гонконгского соглашения, согласно которому полуостров останется в руках России в течение нескольких лет.

Однако гарантировать счастливую жизнь жителей острова в составе России за следующие годы нельзя.

Кремль сначала вливал деньги в проекты местной инфраструктуры, включая Крымский мост. Он также навязал российскую государственную пропаганду в качестве основного источника информации.

Но впоследствии, как и ожидалось, полуостров испытал экономические трудности и теперь им руководит репрессивное правительство, установленное Москвой. В частности, крымские татары подвергаются преследованиям.

Учитывая ограниченный доступ к Крыму и доминирование российских государственных СМИ, трудно оценить общественное мнение там и изменилось ли оно в ответ на войну. Однако многие считают, что начавшаяся в Крыму война должна закончиться Крымом.

США будут поддерживать Украину в освобождении Крыма

Во время эксклюзивного интервью 24 канала посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что Штаты поддержат наше государство, когда мы будем освобождать Крым вооруженным путем.

В то же время она подчеркнула, что завершение войны будет зависеть от президента Зеленского. Также, по ее словам, если россияне захотят остановить войну, то Путин может сделать это сегодня. Он может остановиться, увести свои войска и война кончится.

Для США важна поддержка нашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту.