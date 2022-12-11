Захід боїться, що через звільнення Криму може початися ядерна війна: пояснюємо, що тут не так

Анексований у 2014 році Крим став початком російської агресії в Україні. Відповідно, звільнення півострова повинне стати кінцем диктатури Путіна.

В Україні триває вже дев'ятий місяць кровопролитної повномасштабної війни. Ключем до вирішення збройного конфлікту є окупований Крим.

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Чому Зеленський наполягає на поверненні Криму

Ще у жовтні глава держави заявив, що повернення півострова означатиме відновлення справжнього миру. За його словами, потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце – у міста і села Криму.

Ба більше для президента Росії Владіміра Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, яку він не потерпить.

Надія України відвоювати Крим довго здавалася надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полях битв і помилки Москви зробили це можливим навіть у найближчому майбутньому.

Світ занепокоєний використанням ядерної зброї

Повернення пів острова є кінцевою запорукою миру в Україні. Крим обов'язково повинен бути у складі нашої держави, адже з нього і почалась російська агресія та пролиття української крові. Варто додати, що повернення Криму суттєво вдарить по психологічному стані Путіна і знищить політику російського диктатора.

Захід, хоч і підтримує Україну, побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про відмову Росії від Криму може стати основою для дипломатичного припинення війни. Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв'язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття.

Як Крим опинився у складі України

Століттями точилися гострі суперечки щодо Криму. Греки, монголи та турки-османи претендували на цю перлину Чорного моря. Росія та Османська імперія воювали за нього до того, як Катерина Велика анексувала Крим у 1783 році, оголосивши його територією Російської імперії.

За часів Радянського Союзу, як і за царських часів, Крим став улюбленим курортом російської еліти. Сталін жорстоко репресував кримських татар, переважно мусульманську корінну групу півострова, депортувавши близько 200 000 осіб до Середньої Азії та Сибіру після звинувачення їх у співпраці з нацистською Німеччиною. Це переслідування формувало б політику півострова на десятиліття.

У 1954 році – нібито на відзначення 300-річчя договору про приєднання України до Росії, а також з ключових економічних причин – радянський лідер Микита Хрущов передав Крим від Росії до України.

Після розпаду Радянського Союзу Крим став автономною областю України, пов'язаною з Києвом, але з власною конституцією та українською, російською та кримськотатарською мовами як державними.

Зеленський намагається привернути увагу світу до півострова

Протягом восьми років доля Криму була затьмарена війною на Донбасі, яку розпалили проросійські сепаратисти. Але Зеленський почав формулювати план деокупації та реінтеграції Криму задовго до повномасштабного вторгнення Росії в лютому.

У 2021 році уряд України заснував щорічний саміт під назвою "Кримська платформа", щоб утримати Крим у центрі уваги міжнародної спільноти.

Приблизно 100 000 жителів втекли з Криму після анексії Росією, але переважна більшість залишилася. Зокрема, до них приєдналися сотні тисяч росіян, яких заохочували оселитися там.

"Кримська платформа" поклала початок повномасштабній війні Росії

Росія має намір зберегти контроль над Кримом. Водночас Захід занепокоєний через екстремальні заходи, яких може вжити Путін, щоб утримати півострів.

Співробітник лондонського політичного інституту Микола Петров заявив, що відмова Путіна від Криму "абсолютно виключена" і що сформована Зеленським політика реінтеграції була одним із "спускових механізмів" для вторгнення Путіна. Зрештою, за його словами, це призвело до повномасштабної війни.

Тим не менш, деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати ключем до припинення війни.

Війна, яка почалася в Криму, повинна закінчитися Кримом

Під час початкових мирних переговорів у березні Київ дав сигнал, що буде відкритий для окремих переговорів щодо статусу Криму. Зеленський буде поводитися з Кримом інакше, ніж з іншими окупованими Росією районами України.

Політичні експерти стверджують, що після перемоги України у Криму проведуть референдум, на кшталт Гонконгської угоди, за якою півострів залишиться в руках Росії протягом кількох років.

Проте гарантувати щасливе життя жителів півострова у складі Росії упродовж наступних років не можна.

Зазначимо, що Кремль спочатку вливав гроші в проєкти місцевої інфраструктури, включаючи Кримський міст. Він також нав'язав російську державну пропаганду як основне джерело інформації.

Але згодом, як і очікувалося пів острів зазнав економічних труднощів і тепер ним керує репресивний уряд, встановлений Москвою. Зокрема, кримські татари зазнають переслідувань.

Враховуючи обмежений доступ до Криму та домінування російських державних ЗМІ, важко оцінити громадську думку там і чи змінилася вона у відповідь на війну. Проте багато хто вважає, що війна, яка почалася в Криму, повинна закінчитися Кримом.

США підтримуватимуть Україну у визволенні Криму

Під час ексклюзивного інтерв'ю 24 каналу пані посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що Штати підтримають нашу державу, коли ми будемо визволяти Крим збройним шляхом.

Водночас вона наголосила, що завершення війни залежатиме від президента Зеленського. Також, за її словами, якщо росіяни захочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться.

Для США є важливою підтримка нашого демократично обраного президента та право українців на захист.