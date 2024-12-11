Зеленский рассказал, сколько украинских детей украла Россия

В условиях оккупации и боевых действий точное количество похищенных россиянами детей установить невозможно. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что Украина верифицировала 19,5 тысяч детей, вывезенных оккупантами.

В то же время в Кремле называют значительно большее количество похищенных детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBN.

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Как в Украине определяют количество депортированных детей

Зеленский говорит, что детей верифицируют по фамилии и имени. Тогда понятно, что это за ребенок и откуда он. По данным украинских институтов, сейчас в Россию депортировано 19,5 тысяч детей. Президент Украины отметил, что в Кремле называют значительно большее количество депортированных несовершеннолетних и хвастаются этими цифрами.

Но обратите внимание на то, что официально, мне кажется в 2023 году, их российский омбудсмен сообщила, что они у себя держат 700 тысяч детей украинских. Так, это официальные данные. Я не знаю, насколько это правда, но это ужас,

– говорит Зеленский.

Он считает, что это сполна показывает, какой сегодня есть Россия. Зеленский добавил, что Украина ежедневно пытается вернуть похищенных детей. В частности, привлекает к этому процессу партнеров, использует инструменты политического давления и пытается как можно больше рассказать об этой трагедии миру.

Президент также отметил, что это важно и сейчас возвращение детей происходит благодаря посредничеству Катара и Ватикана. Украине уже удалось вернуть 1030 похищенных несовершеннолетних украинцев.

Зеленский заявил, что в случае, если государству удастся завершить войну с помощью Дональда Трампа и Европы, оно будет пытаться вернуть домой всех военных, гражданских и детей.