Детей, которых депортировали, лишали украинской идентичности и передавали в российские семьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Депортация детей из ВОТ происходила в рамках российской программы

В недавнем отчете Школы общественного здоровья Йельского университета говорится, что за первые месяцы полномасштабной войны Россия вывезла из Украины 314 детей, из которых 166 сразу устроили в семьи россиян, а 148 удерживали в российских учреждениях. Как заявляла уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова, это делали из гуманитарных соображений, а именно для защиты детей в зоне военных действий. В Кремле это заявление не прокомментировали.

"В прошлом году Львова-Белова сказала, что Россия не перемещала никого против их воли или воли их родителей или законных опекунов, чье согласие всегда требовалось, если они не отсутствовали. По ее словам, детей передали временным законным опекунам и не отдавали на усыновление", – пишет Reuters.

Обратите внимание! Еще за несколько дней до вторжения Россия начала забирать украинских детей с оккупированных территорий. По меньшей мере две группы детей депортировали самолетами Администрации президента России в мае и октябре 2022 года. В сентябре этого же года детей из Донецкой и Луганской областей доставили самолетом ТУ-154М на военный аэродром Чкаловский, недалеко от Москвы.

Еще одно военное преступление России

В отчете говорится, что украинские дети подвергались на территории России "прогосударственной и милитаризованной пропаганде". Reuters задокументировал перевод тысяч детей в российские лагеря, принудительную натурализацию украинцев и привлечение к программе Беларуси.

Как рассказал исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд, разоблаченные факты являются дополнительными обвинениями против Путина в "принудительном перемещении" людей из одной национальной и этнической группы в другую. С результатами исследования ознакомится Совет Безопасности ООН. А Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Согласно международному праву, принудительное перемещение является преступлением против человечества. Преступления против человечности считаются более серьезными, чем военные преступления, поскольку они должны быть массовыми и систематическими,

– говорится в сообщении агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал заявление американских исследователей. Он заявил, что Украина неустанно работает над тем, чтобы дети вернулись домой, а преступники были наказаны.

Напомним, Россия побудила потенциальных "родителей" забирать детей на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом она пытается показать, что принудительная депортация не происходит, а граждане самостоятельно изъявляют желание приютить украинских детей.