Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, отметив, что оккупанты ввели так называемый "электронный рынок детей".

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Хотят скрыть свои преступления

Как отметил Лисянский, оккупанты подключили электронные базы данных относительно детей в федеральный банк данных России. Они побуждают потенциальных "родителей" забирать детей на временно оккупированных территориях Украины. Раньше подход был другим.

Если раньше они вывозили детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию, то сейчас они побуждают "родителей" ехать на эти территории и забирать детей. Так они пытаются отойти от обвинений в депортации детей и показать, что сами "родители" приезжают. Этакая глобальная стратегия, чтобы выгородить Путина,

– заметил Лисянский.

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Несмотря на это, количество "родителей", приезжавших на оккупированные территории Украины, оказалось небольшим. Поэтому Россия продолжила организовывать разные так называемые "отдыха", "конкурсы", "тренинги" и т.д. Оккупанты вывозят детей, а там уже их забирают "родители".

Депортация детей продолжается. Но масштабы несколько снизились. На временно оккупированных территориях Украины – демографический провал. Многие выехали, многих депортировали. Детей там все меньше и меньше. Депортация становится менее масштабной, но она есть,

– подчеркнул Лисянский.

Депортация украинских детей в Россию: коротко