Полиция опровергла слухи о том, что стрелок в Черновцах взял в заложники детей

Произошла стрельба около 27 школы в Черновцах во время задержания подозреваемого. В полиции отметили, что во время этого инцидента дети не пострадали.

Вечером 3 октября на улице Воробкевича подозреваемый в растлении несовершеннолетних выстрелил в полицейских. Одна полицейская погибла, а ее напарник ранен. Важно, что мужчина, который совершил это, не брал детей в заложники.

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Факт о том, что стрельба произошла возле школы, породил много слухов. Пользователи сети предположили, что злоумышленник украл детей или стрелял в них. В Национальной полиции Черновицкой области это опровергли.

Информация о том, что детей взяли в заложники, не соответствует действительности. Учащиеся учебного заведения находятся в безопасности. Их забрали родные,

– заявили в правоохранительных органах.