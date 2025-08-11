В Киеве подростки в полицейской униформе танцевали под русский рэп
- В Киеве подростки снимали видео в полицейской форме, танцуя под русский рэп.
- Родителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.
В Киеве несовершеннолетние снимали провокационные видео в полицейской форме. Их родителей привлекли к ответственности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Что известно о "развлечениях" подростков в форме?
Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором девушка и парень, одетые в полицейский мундир, развлекались, распевая и танцуя под русский рэп.
Правоохранители установили несовершеннолетних блогеров – ими оказались двое 15-летних жителей столицы.
Последние объяснили, что видео сняли ради развлечения во время празднования дня рождения своего товарища,
– отметили в полиции.
Подростки танцевали в форме под российские треки / фото полиции
С несовершеннолетними уже провели профилактическую беседу, а на их родителей составили административные материалы статьей о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Им грозит немалый штраф.
"Столичная полиция очередной раз подчеркивает запрет использования полицейской формы и символики. За совершенное правонарушение непременно будет следовать ответственность согласно действующему законодательству", – указывают там.
