Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно о "развлечениях" подростков в форме?

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором девушка и парень, одетые в полицейский мундир, развлекались, распевая и танцуя под русский рэп.

Правоохранители установили несовершеннолетних блогеров – ими оказались двое 15-летних жителей столицы.

Последние объяснили, что видео сняли ради развлечения во время празднования дня рождения своего товарища,

– отметили в полиции.

Подростки танцевали в форме под российские треки / фото полиции

С несовершеннолетними уже провели профилактическую беседу, а на их родителей составили административные материалы статьей о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Им грозит немалый штраф.

"Столичная полиция очередной раз подчеркивает запрет использования полицейской формы и символики. За совершенное правонарушение непременно будет следовать ответственность согласно действующему законодательству", – указывают там.

