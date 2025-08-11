Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про "розваги" підлітків у формі?

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому дівчина та хлопець, одягнуті у поліцейський однострій, розважалися, співаючи та танцюючи під російський реп.

Правоохоронці встановили неповнолітніх блогерів – ними виявились двоє 15-річних мешканців столиці.

Останні пояснили, що відео зняли заради розваги під час святкування дня народження свого товариша,

– зазначили у поліції.

Підлітки танцювали у формі під російські треки / фото поліції

Із неповнолітніми вже провели профілактичну бесіду, а на їх батьків склали адміністративні матеріали статтею про неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує чималий штраф.

"Столична поліція черговий раз наголошує на забороні використання поліцейської форми та символіки. За скоєне правопорушення неодмінно буде слідувати відповідальність згідно чинного законодавства", – вказують там.

До речі, днями ми писали, як у Дніпрі чоловік у військовій формі вступив у конфлікт з ТЦК. З'ясувалося, що він не є чинним військовим, а був знятий з обліку.