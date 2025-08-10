Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Що відомо про інцидент з заручниками у Львові?

Ігор Зінкевич повідомив, що в магазині "Арсен" на проспекті Чорновола у Львові чоловік з пістолетом взяв людей в заручники.

За словами львівського депутата, інцидент відбувся після того, як стався конфлікт між двома особами, під час якого один з учасників дістав предмет подібний на пістолет.

Зінкевич також додав, що на місці вже перебуває поліція. Саму людину з пістолетом, попередньо, вже затримали.

24 Канал звернувся до поліції Львівщини з проханням про коментар щодо інциденту у магазині "Арсен" у Львові.

До слова, раніше інцидент із заручниками стався у Черкасах. 5 серпня чоловік погрожував підірвати гранати під мостом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

Подія сталася під мостом на проспекті Хіміків. Сам чоловік погрожував підірвати дві гранати, також він мав з собою пістолет. На місці перебувала поліція, яка вела перемовини із чоловіком.

Згодом стало відомо, що чоловіка, який під мостом погрожував підірвати гранати, затримали. У поліції наголосили, що чоловіку готують підозри за незаконне поводження зі зброєю, погрозу службовій особі та перешкоджання діяльності ЗСУ. Громадянину загрожує до 8 років ув'язнення. Під час події ніхто не постраждав.

Також через 2 дні у Черкасах сталася стрілянина у McDonald's, персонал та відвідувачів евакуювали із ресторану у центрі місті. Згодом стало відомо, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину поранив себе і зачинився у вбиральні. Громадянина госпіталізували.

Пізніше у коментарі ЗМІ дружина затриманого чоловіка Марія прокоментувала його можливі мотиви. За словами жінки, її чоловік хотів вкоротити собі віку на фоні війни та стресу. Громадянин служив у десантно-штурмовій бригаді від літа 2022 року, а минулого року пішов у СЗЧ. Також чоловік мав проблеми з роботою.