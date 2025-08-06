Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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У Львові вулицею йшли чоловіки з гранатами

Перехожий на вулиці Тичини у Львові помітив двох чоловіків. Вони несли предмети, схожі на гранати, і рухалися в напрямку вулиці Лінкольна.

Чоловік повідомив поліції про побачене. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб, спеціалісти вибухотехнічного управління поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці вилучили в одного з чоловіків дві гранати та два запали до них. Боєприпаси скеровані на експертне дослідження. Чоловіків затримано,

– мовиться в дописі відомства.



Затримання чоловіків у Львові / Нацполіція

Зараз вирішують питання правової кваліфікації події. Поліцейські встановлять походження боєприпасів.

Нещодавно чоловіка з гранатами затримали в Черкасах. Він погрожував підірвати їх і взяти в заручники військовослужбовців. Тепер йому готують підозри за низкою статей.