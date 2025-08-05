Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.

До теми Сутички з ТЦК біля стадіону у Вінниці: п'ятьох затриманих відправили під домашній арешт

Що розповіли у поліції про інцидент у Черкасах з чоловіком?

У поліції розповіли, що правоохоронцям надійшло повідомлення, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних.

У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно було введено спеціальну поліцейську операцію,

– йдеться у повідомленні.

За адресою оперативно прибули правоохоронці. Поліцейські почали вести з чоловіком перемовини.

Згодом 49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху. У зловмисника вилучили три гранати з підривниками та пістолет", – зазначили у поліції.

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранати та взяти в заручники військовослужбовців ТЦК / Фото поліції Черкащини

Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї.

Слідчі поліції та СБУ розв'язують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок;

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.