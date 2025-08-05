Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

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Что рассказали в полиции об инциденте в Черкассах с мужчиной?

В полиции рассказали, что правоохранителям поступило сообщение, что при осуществлении мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных.

В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно была введена специальная полицейская операция,

– говорится в сообщении.

По адресу оперативно прибыли правоохранители. Полицейские начали вести с мужчиной переговоры.

Впоследствии 49-летнего жителя Черкасс задержали силами спецназовцы КОРД и роты полиции особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.

"Благодаря четким и профессиональным действиям полицейских, а также работников СБУ в Черкасской области удалось предотвратить угрозу взрыва. У злоумышленника изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет", – отметили в полиции.

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранаты и взять в заложники военнослужащих ТЦК / Фото полиции Черкасской области

Сейчас полицейские устанавливают происхождение взрывоопасных предметов и оружия.

Следователи полиции и СБУ решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг;

Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.