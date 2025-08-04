Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУНП у Львівській області.

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Яка причина пожежі в готелі "Власта"?

Повідомлення про пожежу, що сталася в готелі, розташованому на вулиці Клепарівській, надійшло у поліцію о 12:30. Співробітники ДСНС локалізували та загасили пожежу.

На жаль, внаслідок події є постраждалі. Зокрема, травмовані 6 осіб, з них 4 дорослі люди віком від 25 до 62 років, а також 2 неповнолітніх – 14-річні брати.

Вказується, що їх доставили до лікарні.

Попередньо встановлено, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі будівлі. Як зазначають в поліції, у цьому ж номері він заряджав батарею до скутера. Власник скутера також зазнав опіки під час пожежі та зараз перебуває у лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ. Правоохоронці вказують, що максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 3 років.

Там зазначають, що триває досудове розслідування.