12-летняя девочка убивала котов и снимала это на видео: активисты обратились в полицию

В Ровненской области 12-летняя девочка убивала бездомных котов. В то же время она снимала эти жестокие действия на камеру.

Видео издевательств девочка размещала в телеграм-канале. Но вскоре она его удалила.

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Школьница убивала бездомных кошек

Из публикаций в соцсетях и обращений неравнодушных граждан нам стало известно о том, что 12-летняя девочка из Ровненщины жестоко обращается с беспризорными котами, издеваясь и убивая их на камеру,

– говорят активисты.

Также в своих публикациях в соцсетях девочка описывала свое намерение и желание убить кота.



Девочка описывала свое намерение и желание убить кота / UAnimals

Затем зоозащитники написали заявление в полицию с требованием провести проверку и привлечь к ответственности родителей за невыполнение их обязанностей по воспитанию ребенка.

"Просим вас огласки данной ситуации. А также призываем родителей и взрослых приучать детей к гуманному отношению к животным и объяснять, как правильно с ними обращаться. Ведь каждая жизнь важна, а убийство ради развлечения – недопустимо", – отметили зоозащитники.

6-летняя девочка жестоко убила маленькую собаку в Черновцах

Напомним, в Черновцах 6-летняя девочка зашла на террасу чужого дома и убила маленькую собаку.

Так, девочка издевалась над собакой двадцать минут. Она бросала его об пол и била ногой по голове. В результате животное погибло.

Впоследствии стало известно, что Черновицкий суд закрыл дело относительно известной грумерше, дочь которой до смерти побила йоркширского терьера. Шевченковский райсуд мотивировал решение завершением сроков привлечения к админответственности.

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