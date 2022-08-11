Девочка издевалась над собакой двадцать минут. Она бросала его об пол и била ногой по голове. В результате животное погибло. Об этом сообщили зоозащитники UAnimals.

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Что угрожает ребенку за убийство собаки

UAnimals обратились в полицию по поводу убийства собаки и подготовили заявление-сообщение в Службу по делам детей.

Шестилетняя девочка была без присмотра, и за этот безжалостный поступок ответственность должны понести родители,

– заявили зоозащитники.

Также они призвали правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию, ведь с жестокого обращения с животными начинается жестокое обращение с людьми.



Шестилетняя девочка убила собаку / фото UAnimals



Ребенок издевался над собакой / фото UAnimals



В Черновцах ребенок жестоко убил пса / UAnimals

Другие жестокие убийства животных

На железнодорожном вокзале во Львове нетрезвый мужчина травил свою собаку на пассажиров. Правоохранителю пришлось выстрелить в овчарку.

Жительница Тарутинского общества обратилась в полицию и сообщила, что кто-то жестоко убил ее домашних любимцев. Уже через несколько часов правоохранители установили причастное к преступлению лицо.

Кроме того, после того, как оккупанты покинули Киевскую область, оказалось, что российская армия жестоко обращается не только с гражданскими, женщинами и детьми, но и с животными.

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