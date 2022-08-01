На львовском железнодорожном вокзале 31 июля произошел жуткий случай. Полицейский застрелил овчарку, бросавшуюся на пассажиров.

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В полицию обратились волонтеры

Около 18:00 к стражам порядка, которые патрулировали главный железнодорожный вокзал, обратились озабоченные волонтеры. Они отметили, что на первом перроне находится нетрезвый мужчина. Однако даже не в этом была опасность ситуации: с нарушителем порядка была его собака – без намордника.

Овчарка бросалась на пассажиров и волонтеров. Все просьбы к хозяину успокоить своего любимца бездействовали. Правоохранители сразу пошли на место инцидента.

Мужчина натравил собаку на полицейских

Когда нетрезвый мужчина увидел полицейских, то спустил овчарку на стражей порядка. В полиции говорят – один из сотрудников был вынужден применить табельное оружие и обезвредить животное.

Обратите внимание! По этому инциденту следователи открыли производство – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

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Ранее во Львове летучая мышь покусала подростка

Отметим, что ранее во Львове спавший подростка покусал летучую мышь. Молодого человека срочно доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением медиков.

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