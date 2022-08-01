На львівському залізничному вокзалі 31 липня стався моторошний випадок. Поліцейський застрелив вівчарку, що кидалась на пасажирів.

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У поліцію звернулись волонтери

Близько 18:00 до правоохоронців, які патрулювали головний залізничний вокзал, звернулись стурбовані волонтери. Вони зазначили, що на першому пероні перебуває нетверезий чоловік. Проте навіть не у цьому була небезпека ситуації: з порушником порядку був його собака – без намордника.

Вівчарка кидалась на пасажирів та волонтерів. Всі прохання до господаря заспокоїти свого улюбленця не діяли. Правоохоронці одразу пішли на місце інциденту.

Чоловік нацькував собаку на поліцейських

Коли нетверезий чоловік побачив поліцейських, то спустив вівчарку на стражів порядку. У поліції кажуть – один зі співробітників був змушений застосувати табельну зброю та знешкодити тварину.

Зверніть увагу! За цим інцидентом слідчі відкрили провадження – за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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Раніше у Львові кажан покусав підлітка

Зазначимо, що раніше у Львові підлітка, який спав, покусав кажан. Хлопця терміново доправили до лікарні, зараз він перебуває під наглядом медиків.

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