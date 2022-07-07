Поліцейські розповіли, що звірства чоловік вчинив близько 05:00 5 липня. Стріляв по безпритульних собаках він на заправці, що на вулиці Передовій.

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Уже відкрите кримінальне провадження

Відомо, що на місці злочину вже попрацювала слідчо-оперативна група. Особу самого чоловіка вже вдалось встановити. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею, яка розглядає жорстоке поводження з тваринами.

Цією справою займатиметься військова служба правопорядку. Вона розслідуватиме злочин, а також відповідатиме за затримання чоловіка, котрий розстріляв собаку. Зробив він це для того, щоб зігнати злість. Мовляв, йому зіпсував настрій той факт, що не вдалось заправити автомобіль.

Зауважимо, що після інциденту на АЗК він підійшов до вагітної собаки, яка лежала поруч, і розстріляв її. Чотирилапа зазнала чимало поранень та мучилась від болю. Тож вона вибігла на дорогу, де її збила машина. На жаль, і собака, і ненароджені цуценята загинули на місці.

По собаках стріляв військовий

Поліцейським вдалось встановити, що стрільцем виявився військовий. Після цього глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко звернувся до правоохоронців. Він попрохав їх зайнятись розслідуванням цієї справи.

Він підкреслив, що відповідний вчинок аж ніяк не гідний того, хто має військове звання. Глава ОВА підкреслив, що зараз уся країна воює за людські цінності. Ми боремось проти дикунства, а також нелюдської жорстокості. Але це не означає, що військовий або цивільний має право у цей непростий час убивати просто так.

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