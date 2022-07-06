Вівчарка сама прибігла до позицій ЗСУ в Пісках. Вона сильно постраждала від окупантів. Росіяни до того ж залишили на собаці образливий напис фарбою. Про це стало відомо 5 липня.

Зверніть увагу Коли чують, що маю 160 котів – дивуються: зооволонтерка розповіла про Діснейленд для хвостиків

Голодна і контужена

Українські військові далі дбали про собаку. Вони ділилися з нею своїми пайками.

На наші позиції в Пісках прибилася вівчарка. Розмальована вандалами, голодна, контужена. В її втомлених очах згасало життя... Бійці ділилися з нею своїми пайками, дбали про неї,

– мовиться в повідомленні.



ЗСУ подбали про собаку / Фото Ірини Цвіли

Коли собака бачила машину, то одразу забігала до неї. Вона, мабуть, розуміла, що це єдиний шанс втекти з війни.



Вівчарка завжди забігала в авто / Фото Ірини Цвіли

На жаль, вивезти її змогли не одразу. Часом загарбники сильно обстрілювали, а деколи машина була перезавантажена. Але згодом врятувати вівчарку таки вдалося. З її хутра вже вистигли образливий напис і відгодували.

Схожа ситуація на Київщині

На жаль, знущання з тварин з боку російських окупантів не поодинокий випадок. У Макарові на Київщині загарбники покалічили собаку та замінували його. Тварину врятувало лише те, що він не міг ходити, а тому не рухався.

Українські сапери розмінували собаку й передали його спецорганізації. Зараз вона збирає кошти на реабілітацію чотирилапого. Усі деталі є за посиланням.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: відео