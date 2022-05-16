Кота не встигли вивезти з Бучі

Власниця кота розповіла, що після вторгнення Росії, її з півторарічною дитиною чоловік відвіз до Житомира, а сам мав повернутись в Київ та забрати чотирилапого. Однак не встиг, бо в Бучі уже були окупанти.

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У будинку сім'ї поселились росіяни

Сім'я попросила сусідів, аби ті забрали кота до себе, але ті теж не встигли, бо у будинку оселилися росіяни. На подвір'ї вони поставили свій БТР, а вздовж паркану загарбники вирили окоп.

Сусід-дідусь не виїхав з Київщини, ховався в підвалі і розповідав, що спочатку Макса бачили в селищі – він один такий рудий,

– розповіла Олена.



Такий безлад окупанти влаштували в квартирі Олени / Фото Думская

Коли ж окупантів вибили із міста, разом із ними зник і кіт. Власниця Олена розповіла, що не припиняла вірити, що домашній улюбленець живий і його вивезли волонтери.

38 днів я завзято вірила, що він живий. Без доказів, попри те, що всі писали, що в нашому селищі було пекло. Мабуть, задовбала всі фонди та волонтерські центри та групи підтримки Гостомеля та Бучі,

– поділилася жінка.

Кота викрали окупанти

І нарешті Олені зателефонували волонтери з Білорусі. Виявилось, що породистого Макса викрали російські військові.

Разом із ними кіт проїхав понад 300 кілометрів на броні російського БТРа поряд із вкраденою у мешканців Бучі та Ірпеня побутовою технікою.

Та у районі білоруського Гомеля мейн-кун втік від окупантів та прибився до місцевих жителів.

Знайти власників кота білорусам допоміг нашийник з кулоном, на якому були контакти господарів.



Кіт Макс мав кулон з контактними даними господарів / Фото Думская

Возз'єднання Макса з сім'єю

Білоруські волонтери допомогли зробити коту новий ветеринарний паспорт та чіп, щоб вивезти тварину за кордон і передали чотирилапого польським волонтерам на кордоні.

Зараз схудлий і пострижений кіт (під час поневірянь тварину облили чимось клейким) возз'єднався з сім'єю в Чехії, де зараз перебуває власниця Олена з дитиною.

До слова, українці продовжують рятувати тварин, які також постраждали від війни. Нещодавно прихисток знайшов обпалений котик з Київщини, його фото облетіли весь світ.

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