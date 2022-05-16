Історія порятунку песика Азов

Правоохоронці розповіли зворушливу історію порятунку, яка сталась у Київському районі Харкова. Мешканці одного з будинків поскаржились на сусіда, який тримав багато собак у квартирі в антисанітарних умовах.

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Прибувши за адресою, поліціянти зафіксували порушення та були вимушені вилучити близько 30 собак – їх передали волонтерам.

Начальник відділу прихистив цуценя

Однак, серед усіх собак було маленьке беззахисне цуценя, яке потребувало допомоги. Тож начальник відділу не зміг віддати малюка, а вирішив самостійно ним опікуватись.

Серце начальника сектору відділу кримінальної поліції Дмитра Мельникова підкорило цуценя, яке через антисанітарні умови перебувало у критичному стані. Дмитро прихистив чотирилапого,

– йдеться у повідомленні.

Цуценя назвали Азов на честь захисників, які героїчно тримають оборону "Азовсталі". Кажуть, "наш Азов – це символ незламності і непідкореності наших захисників".



Песик потребував допомоги / Фото Нацполіція



Поліцейський вирішив опікуватись цуценям / Фото Нацполіція



Чотирилапого назвали Азов, як символ незламності / Фото Нацполіція

Тварини, які несуть службу разом з військовими

Нещодавно ми розповідали про нового друга та помічника прикордонників – пса Термінатора. Собака сам прийшов до прикордонників, коли ті чергували на блок-пості. Захисники вирішили залишили пса служити з ними. А ім'я тварина отримала через різний колір очей, що й нагадав охоронця рубежу відомого кіногероя.

Термінатор не перший із чотирилапих військовослужбовців. У нього вже є чимало колег, наприклад, пес-піротехнік Патрон, який став справжньою зіркою соцмереж та улюбленцем українців.

Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.

Тож, можливо, незабаром харківські поліцейські залучать до роботи і Азова, коли той підросте.

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